NÄDALA RESTORAN ⟩ Tuumalinna Anne juurde sööma

Ise on ta selles pealkirjas süüdi. Rääkis paar aastat tagasi ajalehes, et tema kohvik on justkui koduköök ja kohvituba üheskoos, kuhu mahuvad nii lauad-toolid-tugitoolid külalistele, vanad puhvetkapid nõudele kui ka potid-pannid-pliidid-ahjud talle endale. «Ja rahvas tuleb mulle siia külla,» kirjeldas perenaine Anne Eesmaa tookord omaloodud õdusat õhustikku.