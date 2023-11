NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas valmistada metssearaguud Toscana stiilis?

Meie odavlennu maandumispäeval sajab Pisas paduvihma ja tänavatel voolavad veeojad. Loodus ja kohalikud on mõistagi õnnelikud, sest pikk suvekuumus ning põud on kurnanud mõlemat. Toscana päike ilmutab end pilvede vahelt hiljem Firenzes ja Sienas.

Aega on katedraalitornides turnimise, renessansipärlite ja maailma olulisemate kunstiaarete imetlemise vahel kasinalt, ent ometi annab pealiskaudnegi kiirpilk kuulsa köögi põhistaaridest aimu. Siiski, lõunaooteks enne Firenze rongile astumist võtame kärme püstijala-espresso nurgapealsest kohvibaarist. See pole midagi ekstrakohalikku, ainult et hind on 1,30 eurot, ilmselt odavaim tassitäis espressot mu elus. Paks ja sügavmõrkjas, turgutav.