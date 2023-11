NÄDALA KODU ⟩ Ajaloo ilu ja valu põlvkondade põimingus

Anu Karjatse sõnul on esivanemate jalajälgi kõikjal tunda. Vanaisa 1914. aastal ehitatud elumaja valis etnoloog Heiki Pärdi oma fotoalbumisse «Eesti taluhäärberid», sest tänapäevase hindamiskriteeriumi järgi on see tõeline ökoehitis, millel on kivikatus ja puuhalgudest-savist seinad ning tavatult majja sisseehitatud veranda. Muide, tualettki oli algselt elamus sees, mis oli tol ajal maakohas üliharuldane.