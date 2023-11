ÜKS LOOTUSKIIR ON ⟩ Eesti kinnisvaraturg on jõudnud tiksumise faasi

Ka oktoobrikuise korterituru statistilist poolt iseloomustas teise ringi korterite odavnemine, uute elamispindade kallinemine ning müügitehingute madalseis. Tõsi, kuna langus algas juba aasta tagasi, siis võime siin 12 kuu võrdluses näha mõningast stabiliseerumist.

Vaiksemaks on jäänud ka üüriturg, sest igasügisene nii öelda tudengiralli on lõppenud. Pakkumisi on üha juurde tulnud eelkõige Tallinnas, kus on valminud enim uusi kortereid, millest paljude ostmise ajendiks oli üüritulu teenimine.

Kuigi meid ootab ees maksutõus ning majanduses on langus, võib ehk pisikese päikesekiirena näha seda, et euroala baasinflatsiooni ohjeldamiseks mõeldud intressitõusude suurem laine on praeguseks lõppenud ning edaspidi saame arvestada paigalseisu ning võib olla veel vaid mõne üksiku kergitamisega. See võiks tähendada, et kodulaenumaksete võimalikud suurusjärgud hakkavad tasapisi paika loksuma ning teadmine selles osas, milliste summadega edaspidi arvestada tuleb, saab ehk mõneti selgemaks.

Kes aga ootab intressimäärade kiiret langust endisele tasemele, peab kurvastama, sest ei keskpank, ega keegi muu ei võta seda niipea isegi arutluse alla. Soodsamad laenutingimused saavad seega pigem tulla pankade omavahelises konkurentsi tulemusel.

Korteriturg stabiilne