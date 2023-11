Paljud kallavad tomatipasta pakist otse potti, ilma seda eeltöötlemata. Taintoni sõnul pole see aga kõige õigem tegu. «Kui praadida tomatipastat väheses õlis, siis suhkur karamelliseerub ja tekib selline hea magus maitse,» selgitab ta Godarele.

See pole keeruline lisasamm, mis tüki küljest võtaks. Tomatipasta tuleb kallata õliga kaetud kuumale pannile ja praadida seda, kuni värv muutub tumedamaks. See viitab suhkru karamelliseerumisele. Lisaks ära unusta, et kastmes serveeritud pasta valmistamine lõppeb alati pannil ehk ära kalla tomatipastat potti kurnatud pastale kaela. Tõsta pasta potist hoopis pannile, jättes tassitäis keeduvett varuks.