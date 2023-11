OMANIKE KESKLIIT ⟩ Kvaliteetsest kraaniveest võib saada luksuskaup

Omanike liidu juhatuse esimehe Andry Krassi sõnul on veeteenuse reformiks absoluutselt viimane aeg. Vastasel korral muutub kvaliteetne veeteenus väiksemates Eestimaa piirkondades elavate tarbijate jaoks luksuskaubaks. „Parandada ei tule vaid väiksemate omavalitsuste võimekust, mille võimalikku võtit nähakse vee-ettevõtete ühendamises, vaid ka teenuse hinnastamise- ja investeeringutoetuse aluseid,“ ütles Krass, kes on ka tarbijate esindaja Kliimaministri moodustatud veereformi juhtgrupis.

Omanike liidu hinnangul on veeteenuse valdkonna tuumprobleemiks teenuse kvaliteedi ja hinnataseme eest vastutavate kohalike omavalitsuste erineva võimekuse ja keskvõimu toetuspoliitikaga koosmõju. Kui keskvõimu üheks ülesandeks peaks olema omavalitsuste vahelise ebavõrduse tasakaalustamine, siis Eestis on seda ebavõrdsust vastupidi võimendatud, ning toetatud proportsionaalselt enam just keskmiselt võimekamaid ja konkurentsivõimelisemaid omavalitsusi, või nendele kuuluvaid vee-ettevõtteid.