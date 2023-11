UURING ⟩ Need seadmed tõstavad vähktõve põhjustaja hulka kodus

Ajakirjas Environmental Science & Technology avaldatud uuringus leiti, et gaasipliidi leegis moodustuva benseeni kogus siseruumides võib olla oluliselt kõrgem kui keskmisele passiivsele suitsetajale avalduv benseeni hulk, vahendab New York Post.

Ameerika Vähiühing hoiatab, et üks peamisi probleeme gaasiseadmete puhul on benseeni eraldumine, mis on seotud laste astma ning vähktõve suurema riskiga. Benseen on toatemperatuuril kergestisüttiv vedelik, mis aurustub kiiresti õhku ja on üks Ameerikas kõige laialdasemalt kasutatavaid kemikaale, mida leidub plastides, pesemisvahendites, pestitsiidides, bensiinis, sigaretisuitsus ja mujal.