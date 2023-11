ISELOOMUGA SEINAPABER ⟩ Kiirelt tulevad trendid Eesti tapeeti ei dikteeri

«Need on tapeedid, mille seltsis on hea olla ning mida ei dikteeri kiirelt tulevad ja minevad trendid. Mis absoluutselt ei tähenda, et tapeedid oleksid igavad! Kollektsioonis domineerib rahulik värvigamma, geomeetrilised vormid ja tekstuurid, mis annavad seintele just iseloomu,» kommenteeris Baubauwalli äriarendusjuht Anna-Kai Tõrs.