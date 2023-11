Neli kuud reisil olnud paar avastas koju jõudes külmkapist suure üllatuse

TikTokki klipi postitanud naise vanematel on kodus uhke külmkapp, millel on mugav jäämasin, mis tagab neile pideva jääkuubikute varu. Kodust neli kuud eemal olles polnud neil aga jääkuubikuid vaja ja nad proovisid selle funktsiooni mõneks ajaks peatada.

Selleks, et masin automaatselt jääkuubikuid ei toodaks, eemaldasid nad kasti, kus sügavkülmik jääd hoiustab. Paar lootis, et masin saab sel viisil aru, et ei pea rohkem jääd juurde tegema. Nende üllatus oli aga suur, kui nad koju jõudes mõistsid, et neil ei õnnestunud oma külmikut üle kavaldada ja jääkasti eemaldamisel ei osanud masin midagi muud teha, kui täita terve külmik jääkuubikutega, kirjutab LADBible.