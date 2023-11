Kuldne tualetipott pandi Lõuna-Inglismaal asuvast Blenheimi paleest pihta 2019. aastal. Harjumuspäratust materjalist valmistatud tualetipott oli täiesti funktsioneeriv ning see on hinnatud ligikaudu 5,5 miljonile eurole.

Tualetipoti loojaks on Itaalia kunstnik Maurizio Cattelan ning taiese nimeks on «America». Kuldse teose koduks on New Yorgi Guggenheimi muuseum ning see oli toodud Inglismaale näituse raames.