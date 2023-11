Staarründaja Henry Kane'i majutamine närib FC Bayerni rahakotti augu

Klubi vahetanud inglane on arusaadavalt pidanud oma elu kodumaal kokku pakkima ning Saksamaale Münchenisse kolima. Kane ei ole aga tänaseni leidnud endale ja oma perele sobivat elukohta, mistõttu peatub ta hotellis, kus ühe öö eest tuleb klubil välja käia 12 tuhat eurot. Briti väljaanne The Sun kirjutab, et pikale veninud kodu otsimine on klubile tänaseks maksma läinud üle miljoni euro.