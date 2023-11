Terje Võrk: mis toimub Pärnumaa kinnisvaraturul?

Pärnu linnas tehti kolmandas kvartalis 156 korteri ostu-müügitehingut, võrreldes aastatagusega vähenes maht 19 protsendi võrra. Pakkumismaht on siiski ootuspärane ning survet oluliseks hinnaalanduseks veel ei ole, sest müümata jäänud korterid üüritakse ajutiselt välja. Võimalik, et tüüpkorteritel on ruumi hinnalangetuseks kuni 10 protsenti.