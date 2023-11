Vuugivahed särama! Selleks tööks on vaja asja, mis reeglina ära visatakse

Vannitoaplaadid säravad, aga vuugivahed on täitunud mustusega – sellise probleemiga on kokku puutunud vist igaüks. Kuidas aga vuugivahed puhtaks saab? Puhastuseksperdil Marléne Erikssonil on pakkuda üks hea nipp, kuidas see töö ära teha.