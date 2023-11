SILMAD LAHTI ⟩ Kahte linna on tabanud suur sissemurdmiste laine

Möödunud nädal oli politsei ja turvafirma G4Si jaoks äärmiselt väljakutseterohke. Tartumaal andis videovalve häiresignaali, kus oli näha meesterahvast ehitusobjekti territooriumil. Pildilt oli näha, et isik käis hoones sees ja võttis sealt midagi kaasa. Kuna tegemist oli ehitatava hoonega, siis uks oli lukustamata ja sinna sai lihtsalt siseneda. Hiljem tuvastati, et kaasa viidi elektrikilp. Varast tuvastati videopildi abil ja tema isik on politseile teada.