TRENDITUULED SOSISTAVAD ⟩ Tikkurila 2024. aasta värv on neutraalne, kuid värviline

«Soojade värvitoonide kasutamine on endiselt trendikas ja see jätkub ka tulevikus,» ütleb PPG Tikkurila kaubamärgi värvikategooria juht Irina Hanhisalo. Pehmed ja kutsuvad värvid, mis muudavad ruumi rahulikuks ja hubaseks, on kergesti kombineeritavad erinevate materjalide ja stiilidega. «Nude in Nizza» on neutraalne, kuid värviline toon. See värvitoon väljendab armastust, lahkust ja mängulisust.

«Nagu me teame, tundub intuitsioon müstiline – ometi on see meie võimsaim tööriist. Meie aju ja meie sisetunne teevad koostööd, et ligi pääseda kõikidele meie mälestustele, vajadustele ning varem õpitud ja kogetud asjadele,» selgitab Hanhisalo. «Intuitiivselt otsustamine on vaba normidest, ootustest ja hinnangutest. See on sinu tõeline, ehtne mina.»