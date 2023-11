AITA AIDATA ⟩ Tulekahjus talu kaotanud pere vajab külma talve eel abi

Tules hävis suure osa taluhoonetest ja varast, sealhulgas tööriistad ja ehitusmaterjalid. Töökas noormees Roland on pühendunud oma vanavanemate aitamisele ning võtnud enda kanda märkimisväärse ülesande – pere talukompleksi taastamise, mis kehastab ühtlasi Eestimaa kultuuritraditsioone. Kahjuks polnud talu kindlustatud ning projekt on Rolandi jaoks aeganõudev, kulukas ja keeruline ettevõtmine.

«Rolandi ja tema vanavanemate lugu meenutab meile, et turvalisust ja ohutust peetakse tihti enesestmõistetavaks, kuniks need järsku kaovad,» ütleb Heiki Lutschan, kes on Rolandi projekti toetava MTÜ Naerata Ometi projektijuht.

Külm talv on lähenemas ning materjalide ja tööriistade hankimine muutub üha pakilisemaks. Hetkel on kõige kriitilisem uue sauna ehitamine, et Roland suudaks tagada oma vanavanematele elementaarsed pesemisvõimalused. Tänu Saunasellid OÜ südamlikule abile paigaldatakse uus saun soodushinnaga ja makseid saab teha osade kaupa.

Kuid Eha talu taastamise projekt on saunaehitusest ulatuslikum. Uue töökoja-garaaži ehitamine on samuti ülimalt tähtis, et Rolandil oleks võimalik jätkata hädavajalike tööde teostamist ja säilitada maaelu traditsioone, mida jääb meie ümber iga päevaga aina vähemaks. Iga annetatud tööriist, materjalitükk (nt tuuletõkkeplaadid, voodrilauad, distantsliistud) ja rahaline panus on ülimalt teretulnud.