Kevin Bacon paljastab, miks ta enam peekonit ei söö

Võib arvata, et sellise perekonnanimega mees sööb peekonit palju, kuid võta näpust. Väljaandele People antud intervjuus ütles Bacon, et tema enam peekonit ei söö. Põhjus on üllatavalt armas.

Näitlejal on Connecticuti osariigis oma talu, kus ta veedab suurema osa oma ajast. Seal kasvavad tal kitsed ja sead, mistõttu pole tal südant neid loomi ega mujal kasvatatud liigikaaslasi süüa. «Ma ei söö kitsi ega sigu, sest mul on kitsed ja sead. Mu naine [näitleja Kyra Sedgwick] ütleb, et me ei tohi enam loomi juurde võtta, muidu ei söö ma enam midagi,» ütles ta.