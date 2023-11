EKSPERT ⟩ Eestis hakatakse soojuse eest vähem maksma, kuid mitte kõikides linnades

Käesoleval kütteperioodil on mõne Eesti piirkonna elanikel oodata küttearvete vähenemist võrreldes eelmise aastaga, vastavalt Konkurentsiameti poolt kokkulepitud hindadele. See positiivne prognoositav muutus on eksperdi sõnul tingitud mitmetest teguritest, mis mõjutavad soojuse hindu riigis.

Need andmed näitavad, et kulud varieeruvad ja sõltuvad konkreetsest piirkonnast. Näiteks Narvas toimus märkimisväärne küttekulude kasv - eelmise aasta oktoobris oli see 3,98 senti kWh kohta (mis oli kõige madalam hind Eestis), samas kui sel aastal on see juba 7,33 senti kWh kohta (tõus on seotud soojusenergia kallima tootmisega). Pealinna Padriku linnaosas on küttehind oluliselt langenud - 18,12 sendilt kWh (aasta tagasi) 10,59 sendile kWh, samuti on see langenud Näpil (Rakvere lähedal) - 21,13 sendilt kWh (aasta tagasi) 12.77 sendile kWh kohta.