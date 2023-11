NÄDALA AED ⟩ Roosid talveks valmis

Talveolud on meil heitlikud ja enamasti vahelduvad külmakraadid sulailmadega. See on ka põhjus, miks paljud taimed meil vastu ei pea – suurimaks probleemiks ei osutu üldjuhul mitte pakane iseenesest, selleks on hoopis sulaperioodide niiskus, millele järgneb jälle külmumine. Temperatuuri järsk vaheldumine tekitab taimevartes ning koore all pingeid ja lõhesid.