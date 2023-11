NIMEKAITSE ⟩ Meilgi populaarne krõpsubränd pidi toote nime muutma

Rootsi näksitootja Estrella pidi esialgu muutma oma aprillis müügile tulnud parmesani- ja meresoolakrõpsude nime. Nime muutmise põhjuseks on Euroopa Liidu poolt parmesani juustule antud nimekaitse. Kõnealuse krõpsumaitse uus nimi on laagerdunud juustu ja meresoola.

Parmesan viitab Parmigiano Reggiano juustule, mis on ELis kaitstud nimetusega toode. See tähendab, et kõnealust nime võib kasutada ainult teatud tingimustele vastavate toodete puhul. Sarnane nimekaitse on olemas ka näiteks fetajuustu, konjaki ja Karjala pirukate puhul.