SA EI KAHETSE ⟩ Eriti krõbeda peekoni valmistamiseks toimi nii

Peekonit on üpris lihtne tuksi keerata. Mis veelgi enam - peekonit valmistades võime muu hulgas tuksi keerata nii oma rõivaid kui tuju. Selle kõige vältimiseks tasub peekon hoopis ahju pista. Iltalehti kirjutab, et sedapidi valmiv peekon on oluliselt hõrkjam ja krõbedam. Proovi ja sa ei kahetse!

1. Kata ahjuplaat fooliumiga, et sellesse rasva koguda. Peekoniviilud aseta ükshaaval plaadile,tõstetud restile, et need oma rasvas ei ujuks.

2. Laota õhukesed peekoniviilud küpsetusplaadile nii, et need ei puutuks üksteisega kokku. Küpseta 225-kraadises ahjus umbes 10 minutit või kuni peekon on piisavalt krõbe.

3. Asetage valminud peekon paberrätikule. Nii valgub liigne rasv paberile.