EKSPERT ⟩ Kõige tihedam konkurents on just nende korterite üüripakkumises

«Üüripakkumiste arv suureneb valmivate uute korterelamute tulemusena, kuhu eelmisel või isegi üle-eelmisel aastal osteti kortereid üüriinvesteeringuna. Nüüd on hooned ehituslikult valmis saanud ja korterid tilguvad ükshaaval üüripakkumisse,» selgitas Tarvo Teslon.

Üüripakkumine suureneb lisaks selle tõttu, et üürinõudlus on vähenenud, et üürnikke on turul vähem. Nii jäävad vabanevad üürikorterid kinnisvaraportaali pikemaks ajaks uut üürnikku ootama.

«Sõltuvalt linnaosast on kinnisvaraportaalis KV.EE pakkumises olevatest üürikorteritest 40–45 protsenti kahetoalised korterid. See on segment, kus on suurim üürinõudlus, kuid ka konkurents üürileandjate vahel kõige tihedam. Ühetoaliste osakaal linnaositi kõigub laias 20–35 protsendi skaalas. Ühetoaliste korterite üüripakkumiste osakaal on väiksem Kesklinna linnaosas,» tõi Tarvo Teslon mängu faktid.

Kolmetoaliste korterite osakaal kinnisvaraportaali KV.EE kaudu üürnikku ootavate korterite seas on 15–20 protsenti. «Kolmetoalisi kortereid on proportsionaalselt vähem üüripakkumises Kristiines ja Põhja-Tallinnas ning rohkem kesklinnas,» lisas Tarvo Teslon.

Üldiselt liigub erineva toalisusega korterite üüripakkumine enam-vähem samas rütmis. Kõige enam hüppab üles ja alla ühetoaliste korterite pakkumiste arv, mis on kiires ja otseses sõltuvuses nii majandusoludest kui ka aastaaegadest. Kinnisvaraportaalis KV.EE on kõige stabiilsem nelja- ja enamatoaliste üürikorterite pakkumine, mida hetkeemotsioonid või lühiajalised turuvõnked mõjutavad vähem.

«Lühikeses vaates on üüripakkumine suurenemas. Seda eelkõige nõrga üürinõudluse tõttu, mis pakkumises olevaid kortereid ära ei nopi. Aastases või pikemas vaates on üüripakkumine vähenemas, sest tänane ja lähikvartalite üüriturg ei motiveeri uute üüriinvesteeringute tegemist. Samuti on mõnedki üüriinvestorid kaalumas üürikorteritest loobumist, sest intressimäär on kägistama hakkamas. Kolme-viie aasta vaates võib üsna kindlalt prognoosida, et üürisektor on oma osakaalu suurendamas,» prognoosis Tarvo Teslon.