TAKTIKALINE URBANISM ⟩ Valminud on Tallinna mereäärse promenaadi vaheetapp

«Rohejälje» käigus valminud promenaad on oluline vaheetapp, et avada linn merele ja luua katkematu ranna-teekond. Korrastatud alal on mitmeid ruumisekkumisi, nii puhke- kui ka tegevuspaiku: uued trepid rannaalal, eriilmelised istumiskohad, lauatennise lauad, petankiala, lava väliürituseks ja haljastatud luited.