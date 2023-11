MAAILMA TERVISEORGANISATSIOON ⟩ Ületöödeldud toit ei ole tingimata ohtlik, leidub ka üllatajaid!

Uues suures rahvusvahelises uuringus leiti, et ületöödeldud lihatoodete, näiteks vorstide, aga ka suhkrurohkete jookide regulaarne tarbimine suurendab eelmainitud tervisehädade tekke tõenäosust. Ületöödeldud toiduks peetakse toiduaineid ja eineid, mille algset seisundit on märkimisväärselt muudetud kuumtöötluse, lisatud vürtside, rasvade, säilitusainete ja muude toidulisanditega.

Leib ja teraviljaeined, olgugi et ka need on ületöödeldud toiduainete nimekirjas, vähendavad paljude haiguste tekke tõenäosust, kuna sisaldavad rohkelt kiudaineid, järeldasid teadlased ajakirjas The Lancet avaldatud uurimustulemustes.