PILK PEALE ⟩ Kristiine vaikne aedlinnak täieneb eriti säästlike kodudega

Atraktiivsete ridaelamute arendust juhib ja müüki korraldab Eco Advice OÜ. Ettevõtte juhataja Anton Nikitini sõnul on tegemist tõeliselt Kristiine linnaosa eelised ära kasutava arendusega – Kristiine aedlinna kõrvaltänavale jäävad uued kodud, kus kogukonnatunne on kerge tekkima – tugev arhitektuurne lahendus toetub läbimõeldud maastikuarhitektuurile.

«Teostades Kristiines juba kaheksandat rida- või kortermaja arendust viimase kümne aasta jooksul, peame jätkuvalt oluliseks personaalset lähenemist iga kliendi vajadustele – juba projekteerimise käigus majaosa ostnud kliendid said lahendada oma uute kodude siseplaneeringu vastavalt oma soovidele. Näeme tendentsi, kus suuremate ja kallimate korterite, majaosade puhul klientide erilahenduste ja erisoovide hulk üha kasvab, ja kui need on klientide poolt esitatud piisavalt varakult, saame arendajana ka neid ettepanekuid arvesse võtta,» lisab Nikitin.