ON, MIDA OODATA ⟩ Aasta koka konkursil osaleb üllatusvõistlejana tuntud telenägu

Aasta Kokk võistlused toimuvad juba 29. korda. Osalenud kokkadest on tänaseks mitmed endale nime teinud ja toimetavad vägagi tuntud restoranide köökides. Mullune võitja on Helena Vallimäe restoranist Wicca.

Võistluste eelvoorust on selgunud kuus parimat, kes 19. novembril hakkavad mõõtu võtma ja üks neist pärjatakse Aasta Kokk 2023 tiitliga. Finaali pääsesid Ott Uude (Peetri kohvik), Marianne Laht (Ocean 11), Aleksandr Kronov (Spa Tours OÜ), Heljor Hunt (Wasaresto), Maksim Ivanuškin (Kogu Resto ja Pagar) ja Herkki Ruubel (Toidutiim).

Mullune võitja Helena Vallimäe. Foto: Lauri Laan

Seitsmenda kandidaadina on võistlustules üllatusvõistleja Priit «Wend» Kuusk. Priit on olnud korduvalt hea toidu ja maitse eestkõneleja ning tema muhe tekst ja maalähedane ellusuhtumine on rõõmustanud mitmeid kokandussaadete vaatajaid. Nüüd paneb ta ennast proovile enneolematu väljakutsega, ristates noad ja kokandusoskused Eesti tugevate kokkadega.

Võistlusroogadel on ette antud kindlad toorained ja reeglid: taimses eelroas on tooraineks pärandi peet, pearoog tuleb valmistada juursellerist, seapõsest ja sisefileest ning magustoidus tuleb kasutada Krameri tuviõuna, kanarbikuõlu ja rukkilinnast. Võistlus toimub Kultuurikatla Blackboxis pühapäeval, 19. novembril, pealtvaatajad pääsevad saali kell 11. Esimene võistlusroog valmib kell 12 ja sealt edasi 10-minutiliste sammudega 7x3 rooga, autasustamine toimub kell 15:30. Esikoht saab lisaks Profexpo rändkarikale 3000 euro väärtuses Ferrandi Paris koolituse «Fundamentals of French pastry», mille on välja pannud Kaupmees & KO ning muid auhindu toetajatelt.

Päev varem, laupäeval 18. novembril, toimuvad Aasta Noorkokk võistlused, kus võistlustulle astuvad kuus parimat noort kokka, kelle vanus jääb alla 23 eluaasta ning kes on alles kokaks õppimas. Igal noorkokal on meeskonnas abiline ja mentor, kes võistlejat juhendab ja on teda võistluseks treeninud. Esimene võistlusroog valmib kell 13, austasustamine on kell 16:30. Parima noorkoka saadab Prantsuse Instituut Eestis õpingutele Instituuti Lyfe (end Paul Bocuse).

Pärast Aasta Noorkoka võistlust, algusega kell 15 toimub Tallink kokkade mõõduvõtt, võitja pärjamine on kell 20:50. Kõik kokavõistlused on Festival Maitsev Eesti külastajatele avatud.