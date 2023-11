Kaasaegsed ja kõrge kvaliteediga korterid valmivad kõigi eelduste kohaselt järgmise aasta 11. jaanuaril. Kinnisvaraarendaja YIT on aga Helsingin Sanomati andmeil hädas korterite müügiga. Väikseim müügis olev korter on 33 ruutmeetrit suur ning selle hinnaks on 337,5 tuhat eurot ning suurim 152 ruutmeetrit, hinnaga ligi poolteist miljonit eurot. Väljaanne kirjutab, et kaks kuud enne korterite valmimist pole 48 ühikust müüdud mitte ühtegi.