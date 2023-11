Kuidas müüa korterit langeval turul?

Kui kinnisvaraturturg on madalseisus, siis on korteri müügil oluline oma võimalusi realistlikult hinnata – tähtis on mõista turuolukorda ja seada korteri hind vastavalt turutingimustele. See võib tähendada müümist madalama hinnaga, kui võib-olla algselt loodeti, kirjutab City24.

Korteri müügi kiirendamiseks saab ise kaasa aidata sellega, et muuta objekt võimalikult atraktiivseks. Korista, tee väikesed remonditööd, värskenda värve ja paiguta mööbel nii, et ruumid näeksid avaramad välja. Paljudes riikides pakutakse ka korteri professionaalset ettevalmistamist müügiks, kuid meil Eestis ei ole see lisakulude tõttu väga levinud.

Kindlasti peaksid müügi jaoks olema professionaalsed fotod, võimalusel virtuaaltuur, aga ka droonivideo ümbruskonnast võib olla abiks, et suurendada huvi korteri vastu. Hea esitlus internetis on eriti oluline, kuna enamik ostjaid alustab kinnisvaraotsingut veebist.

Seega peaks korteri reklaamimiseks kasutama erinevaid veebi- ja sotsiaalmediakanaleid: kinnisvaraportaale, Facebooki gruppe, kohalikke maakonna- ja vallalehti jms.

Korterit peab olema valmis huvilistele näitama ka ebamugavatel aegadel. Mida rohkem on inimestel võimalus korteriga tutvuda, seda suurem on võimalus leida ostja. Samas tuleb olla avatud läbirääkimistele – see võib tähendada hinnas järeleandmist, paindlikkust tehingu tingimustes või isegi lisahüvede pakkumist, nagu mööbel või kodutehnika.

Kindlasti kaalu professionaalse maakleri kasutamist, sest kogenud kinnisvaramaakler võib olla keerulisel turul suureks abiks, et saada õiget hinda, turundada kinnisvara ja pidada müügiläbirääkimisi.