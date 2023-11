PILK PEALE ⟩ Kaja Kallas avas uuenduskuuri läbinud Washingtoni saatkonna hoone

Kallase sõnul on Ameerika Ühendriigid Eesti üks kõige olulisemaid liitlasi ja sõpru. «Eesti ei unusta kunagi USA toetust meie riiklusele ja suveräänsusele, ka nõukogude okupatsiooni ajal. Saatkond Washingtonis on riigi üks tähtsamaid välisesindusi ning Eesti ja USA sõpruse sümbol. Mul on suur rõõm, et väärika ajalooga maja on saanud uue ilme, mis on nii vormilt kui sisult tükike Eestit suures Ameerikas,» ütles Kallas.

Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk märkis, et saatkonna renoveerimine on olnud pikk ja keeruline protsess. «Tänan kõiki, kes on aidanud kaasa sellele, et Washingtoni saatkonna uksed Massachusettsi avenüül oleksid taas kõigi jaoks avatud,» ütles suursaadik. «Oleme viimastel aastatel Ameerika Ühendriikidega julgeoleku- ja kaitsevaldkonna kõrval tihendanud koostööd küberteemadel, arengukoostöö, demokraatia edendamise ja ka majanduse vallas. Töö Eesti ja USA suhete arendamise nimel jätkub,» kinnitas Prikk.

Eesti saatkonnale kuuluv maja Washingtonis aadressil 2131 Massachusetts Avenue NW valmis 1903. aastal ja asub linna saatkondade piirkonnas. Eesti riik ostis maja 1994. aastal ja pärast ümberehitustöid avati 1995. aasta oktoobris kolmnurkses torniga majas Eesti suursaatkond Ameerika Ühendriikides. Maja ostu ja ümberehitamist funktsionaalseks ja esinduslikuks saatkonnahooneks vedasid tollane suursaadik Toomas Hendrik Ilves, väliseesti arhitekt Madis Valge ja saatkonna esimene sekretär Peeter Reštšinski.