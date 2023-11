SISSEMURDMISTE LAINE ⟩ Vargad sisenevad jälgi jätmata

Sarnaselt eelnevale nädalale oli taaskord üks sissemurdmine ilma muukimisjälgedeta. Kassast varastati 200 eurot sularaha ja arvuteid. Objektil olid videokaamerad ning salvestuselt on näha, et isik sisenes peaukse kaudu, ilma seda muukimata ja pärast vargust oli uks lukku pandud. Vaatamata valvesüsteemi olemasolule, polnud see varguse õhtul aktiveeritud.

Üks sissemurdmine oli ka elamusse. Sündmuskohale jõudes teatas patrull, et maja taga terrassi uks on lahti murtud. Omanik ise viibis välismaal. Eluruumide kontrollimisel selgus, et majas voolu ei ole ja esimesel ning teisel korrusel on enamus kappe ning sahtleid lahti kangutatud ja asjad vedelevad põrandal. Elekter puudus, sest see oli kilbist välja lülitatud. Peale elektrivoolu taastamist alustasid eksperdid tööd ja esmasel vaatlusel oli teisel korrusel asunud kapist kaasa viidud kullast ehteid. Samuti leiti seifi ruumi võti, millega oli ruum avatud, kuid seifi ei leitud.

Teiselt Tallinna objektilt helistas majahaldur ja soovis G4Si patrulli reageerimist, sest nägi enda paigaldatud kaameratest, et tumedates riietes isik murrab sisse esimese korruse fuajees asuvale rendipinnale. Reageerinud patrull andis teada, et välisel vaatlusel on kõik korras. Esimese korruse fuajees sissemurdmise jälgi näha pole. Fuajee uksel samuti murdmisjäljed puudusid ning kahtlaseid isikuid polnud.