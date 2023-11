Saksa tabloid lajatab pagulasi majutavale luksushotellile: see on maksuraha väljapetmine!

Saksa meedias on palju tähelepanu saanud Berliinis asuv luksushotell, mille seinte vahele on hakatud pagulasi majutama. Kuulsa Kurfürstendammi avenüü lähedal asuv Dormero keti hotell on novembriks koduks üle sajale pagulasele.

Hotell asub kaunis Wilhelmini stiilis hoones ning seal on 72 tuba ja kaheksa sviiti. Saksa väljaanne Bild kirjutab, et veel kuu algul sai hotellis standardtoa 130,5 euro eest ühe öö kohta. Tänaseks on hotelli sisse kolinud vähemalt sada varjupaigataotlejat Süüraist, Afgansitaanist ja Türgist. Väljaande päringu peale selgitas Saksamaa pagulasamet, et hotellis peavarju saavate inimeste arv tõuseb 166 inimeseni.