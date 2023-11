Kuidas pidada linnas aeda? Tallinnas on üle kolmekümne kogukonnaaia, mille kallal nokitseb tuhandeid inimesi

«Linnaaiandus muutub järjest populaarsemaks, nii tegutseb Tallinnas juba 33 kogukonnaaeda ja 155 õppeaeda ning linnaaednike hulk aina kasvab. Näeme, et linnaelanike ja -asutuste rajatud linnaaiad on suureks väärtuseks meeldiva ja elurikka elukeskkonna loomises,» ütleb Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

«Kogemuspäev on eriti kasulik neile, kes plaanivad järgmisel aastal õppe- või kogukonnaaeda rajada või arendada, sest Tallinna linn jätkab linnaaianduse toetamist ning paneb edaspidi suuremat rõhku just jätkusuutlike lahenduste soodustamisele,» lisab ta.

Kogukonnaaiad on linnaelanikke algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kasvatatakse ja hoolitsetakse üheskoos taimede eest, et edendada tervislikku ja rohelist eluviisi ning ka kogukonnatunnet. Hetkel tegutseb Tallinna eri linnaosades 33 kogukonnaaeda, kus on üle 1500 linnaaednikku ja aedade tegevusse on kaasatud enam kui 4000 linnakodanikku. Sel aastal on linna tulnud juurde kolm kogukonnaaeda ja 30 õppeaeda.