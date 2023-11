PÜHADEMÖLLUKS VALMIS? ⟩ Sisekujundaja laob letti tänavused jõulutrendid

Peagi saabub taas aeg, kui kodu täitub kõigega, mis teeb aasta pimedama osa mõnusamaks ja loob pühademeeleolu. Sisekujundaja tutvustab kolme selle aasta olulisimat jõulutrendi ja jagab nõuandeid, kuidas neid oma kodus kasutada, et need pakuksid rõõmu nii endale kui ka külalistele.

Särtsakas punane

Jõulude ajal ei saa punasest üle ega ümber ning ka sel aastal on sisekujunduses seda värvi palju näha, ehkki tavapärasest minimalistlikumas võtmes. Algaval pühadehooajal on punane peamiselt kasutusel neutraalseid toone täiendava sooja aktsendina. Samuti sobib see kokku graafiliste trükistega, mis on inspireeritud loodusest, maalähedastest toonidest ja looduslikest materjalidest.

Kuidas seda kodus kasutada?

Mõtle kõigepealt ruumi üldilmele ja sellele, kuidas lisada punaseid aktsente nii et tulemus jääks harmooniline. Üks tüüpvigu, mida kodu kaunistades kiputakse tegema, on see, et kõike saab liiga palju: täiendades kaunistuste, lauanõude, toitude ja värvide küllust veel punaste detailidega, võib tulemus silme eest kirjuks võtta. Seega soovides lisada kodule punast värvi, kasuta neid neutraalses keskkonnas ja mitmes kohas – punased ehted jõulukuusel, punased salvrätid või taldrikud jõululaual, punased padjakatted ja pleed diivanil jne. «Kui jõulukuusk ja lauakaunistused omavahel kokku sobivad, on tulemus maitsekas,» kinnitab IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.