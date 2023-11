Üllar Niitav oli 20ndates, kui seisis valiku ees, kas hakata autotehnikuks või kokaks. «Kes see mees 90ndatel ikka mõtles, et õpib kokaks. Mehed töötagu mehistel aladel.» Kuulates südamehäält, otsustas ta toidumaailma kasuks. Tulgu mis tuleb. Ja tuli midagi, mida ta ei oleks osanud ettegi kujutada. Nehatu burgeriputkast alanud värviline ja põnev teekond restoraniäris on teinud temast mitme aasiapärase tipprestorani juhi. Neis väljendub tema armastus Aasia kultuuri ja toidu vastu. Äsja võitis üks neist, India restoran Guru oma esimese Hõbelusika gastronoomiaauhinna kui parim rahvusköök.

Meie ees laual on hõrgud road. Üks värvilisem kui teine. «Näe, siin on indiapärane kikerhernekarri, krevetisalat ja Tai üks kuulsamaid nuudliroogi Pad Thai,» tutvustavad Niitav ja tema parem käsi, Guru peakokk Prashant Tiwari. «Need on üpris lihtsad toidud, mida inimesed saavad kodudes järele proovida.» See kehtib paljude aasiapäraste roogade kohta: oluline on vaid, et oleks õige tooraine ja maitseained.