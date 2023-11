ON, MIDA OODATA ⟩ Põhjaka mõisa tippkokk hakkas arendama Eesti toiduketi valmistoitu

Möödunud nädalal jõudsid esimesed uue peakoka käe all valminud tooted paljudesse Coopi kauplustesse müügile, sealhulgas rebitud lihaga salat ja leivakesed, rebitud liha, frititud kanatiivad erinevate kastmetega ja marjakoogid.

Coop Kokkadega on Märt Metsallikul suured plaanid. «Igal kokal on nn oma maitse ehk oma stiil ja käekiri,» ütles Metsallik. Ta rõhutas, et hoiab maitsva toidu valmistamisel fookuses traditsioone ja otsib alati tasakaalus maitset.

«Tutvustan uusi maitseid rahulikus võtmes ja üle pingutamata. Soovin valmistoiduna pakkuda parimaid tooteid, tooraine valikul eelistan kindlalt värsket ja kohalikku. Kui on liiga palju maitseid koos, siis tavainimesel pole võimalik neid eristada – usun maitsete osas põhimõttesse, et vähem on rohkem.»

Metsallik ütles, et Coop Kokkade senine tugevus seisneb traditsioonilistes toitudes nagu sült, pasteet ja majoneesisalatid.

«Proovin ka teistes valdkondades lippu kõrgel hoida. Minu käekirja võiks kirjeldada kui selget, lihtsat ja eesmärgipärast. Toit peab olema olukorrale kohane. Selleks, et maitse oleks meeldiv ja ka püsiv, on vaja katta kõik erinevad maitsed: magus, hapu, soolane, mõru ja see müstiline umami, mida ma kirjeldaks soolase täidlusena,» lisas ta.