TARK TEADA ⟩ Remondifondi makse muutub! Loe, kuidas see korrektselt vormistada

«Sellest, et suurendate kõigest remondifondi makset, ei piisa,» hoiatab Mardi. Ta selgitab, et tulenevalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 1 teevad korteriomanikud makseid majanduskava alusel, seejuures nähakse KrtS § 41 lg 1 p 4 järgi majanduskavas ette remondifondi tehtavate maksete suurus. Mardi viitab Tallinna ringkonnakohtu tänavu 5. juulil tehtud otsusele (nr 2-20-12616).

«Kohus jäi seisukohale, et korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 41 lg 4 kohaselt, kui majandusaasta jooksul ilmneb, et kehtestatud majanduskava ei taga korteriomandite valitsemist majanduskavas ettenähtud mahus ega korteriühistu püsivat maksevõimelisust, on korteriühistu juhatus kohustatud koostama uue majanduskava ja kutsuma kokku korteriomanike erakorralise üldkoosoleku uue majanduskava kehtestamiseks,» vahendas Mardi.