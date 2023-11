«Meie lugupeetud eksminister on siin lühikest aega elanud ja tõepoolest, kui ma ühel õhtul laulsin, ja ma panen käe südamele, ei ole ma kunagi kellegi rahu pärast kella 23 rikkunud. Tema (Muižniece – toim) ütles, et lapsed peavad magama minema ja et ma olin liiga vali ning ma reageerisin sellele. Ma ei mäleta, kas ma lõpetasin pool tundi või 20 minutit hiljem poole vaiksemalt laulmise. See oli teine kord, kui see juhtus ja ma lõpetasin, seega ma reageerin sellistele palvetele,» selgitas Tina.