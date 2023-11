Oreo fännid väidavad, et küpsiste vahel on kreemi vähemaks jäänud

Oreo küpsiste andunud fännid arutlevad vähese kreemikoguse üle Redditi platvormil. Shrinkflationi nimelisse foorumisse tehtud postituses väidetakse, et lisaks kreemikoguse vähendamisele on ka küpsised ise õhemaks jäänud.

«Ostsin paki Oreosi kiireks vahepalaks. Esimesel ampsul tähendasin, kui kuivad need tundusid. Oreod pole mitte ainult õhemaks muutunud, vaid nüüd on ka kreemi läbimõõtu vähendatud,» kirjutas algse postituse teinud Redditi kasutaja. Postitusele vastasid paljud, kes andid mõista, et napp täidis väärib ühishagi sisseandmist.