VÄGA TUGEV TASE ⟩ Aasta noorkoka valikul polnud žüriil mingit kahtlust

«Tase oli väga tugev. Toidud olid maitsvad. Hea on näha, et kooliõpilased kasutavad keerulisi tehnikaid,» kiitis võistluste peakohtunik Pavel Gurjanov osalejaid. «Minu arvates on äge, et kolm esimest kohta said tüdrukud. Aljona oli selgelt teistest üle, kõik road oli perfektsed. Žüriil polnud mingit küsimust, et ta tuleb esimeseks.»