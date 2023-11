PILDID ⟩ Linnakärast eemale! Pärnumaal on müüa piltilus mereäärne maakodu

Ühekorruseline katusekorrusega elamu ehitati 1926. aastal, praegune perenaine alustas maja renoveerimisega ligemale 10 aastat tagasi. Tegemist on palkhoonega, mis on väljastpoolt kaetud värvitud laudisega. Imetabasel maakodul on maakivist ja betoonist lintvundament.