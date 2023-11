VAATA ⟩ Maha põlenud autos olnud termos jäi terveks – isegi jää ei sulanud üles

Kulutulena levivas videos on näha Danielle'i põlenud autot ning kahe esiistme vahel topsihoidjas olevat termost. Vaatamata tõsiasjale, et auto oli säraküünlana maha põlenud ning päästa seda ei anna, oli termos dramaatilise sündmuse tublisti üle elanud. Suuri kahjustusi termosel ei olnud ning selle sees olnud jäägi polnud üles sulanud. Videos haarab Danielle termosest ja loksutab seda ning on kuulda, kuidas jää vastu termose seinu koliseb.