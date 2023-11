PILDID ⟩ Harv võimalus! Kadrioru pargi serval on müüa koduostja unistus

1955. aastal ehitatud eramu on privaatse asukoha, avara sisehoovi ning mitmepalgelise eeshooviga. 1116-ruutmeetrisel kinnistul asuv kodu on müügis 1 099 000 euroga.

Erakordse asukohaga eramu läbis suurema uuenduskuuri 1998. aastal, mil see tollal saadaval olnud materjalidega uuele elule turgutati. Eramu kõigi korruste netopind on kokku 333,0 ruutmeetrit.

Imetabase perekodu esimesel korrusel on esik-trepihall, kaminaga elutuba, köök-söögituba, hoiuruum ja tehnoruum. Korrus ülevalpool on kolm magamistuba ning WC-ga duširuum. Kõige suurem magamistuba tuleb isikliku vannitoa ja garderoobiga.

Teiselt korruselt pääseb keerdtreppi mööda ärklituppa, mille põrandaid katab kork. Keldrikorrusel asuvad kahele autole mõeldud garaaž, esik-garderoob, trepihall, WC, katlaruum, kaminaruum, duširuum soome sauna ja aurusaunaga. Maja esialgne sisekujundus, mida on vähesel määral aja jooksul uuendatud, on sisearhitekti käe all valminud.