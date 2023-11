ESMAKORDNE EESTIS ⟩ Ajalooline Katlamaja ja vaateplatvormiga korsten said ehitusloa!

«Soovime Katla sisemusse tuua valgust ja liigendame seda klaaskuubikutega, kus saavad end sisse seada erinevad ettevõtted. Valgetes toonides tippdisain on kombineeritud ajalooliste paekiviseintega, mis loob kogu hoonele korraga nii hubase kui ka ebamaiselt huvitava ning mitmekihilise ruumilahenduse. Läbi korruste kõrguvad mastaapsed ruumid on omased vanadele tööstushoonetele ja see hiilgus kandub üle nüüdisaegsesse büroohoonesse,» rääkis Aule. Fahle Katlamaja on osa kasvavast Fahle linnakust, kuhu on ennast juba sisse seadnud Postimees, Apollo, Töötukassa, Finestmedia, Wisercat jpt.