ON, MIDA OODATA ⟩ Rahva seas armastatud restoranid naasevad Wolti

«Klientide lemmikud nagu Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender ja O’Learys on Eestis peagi vaid Wolti äpist leitavad. Koostöö hõlmab ka Lätit, Leedut ja Soomet,» ütles Lomsargis.

Apollo Grupi juhatuse liige Mauri Dorbek ütles, et koostöö Woltiga tagab professionaalse toidu kohaleveo suure kliendibaasiga restoranidele. «Wolt on tuntud ja usaldusväärne rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, kellega Apollo Grupil on varasem hea koostöö kogemus,» lisas Dorbek.