Eesti panus suitsukonidega võitlemisse: kuus mõjusat algatust

Inimesed tekitavad oma tegevusega igal aastal ligi 6 miljardit suitsukoni, millest osa jõuab loodusesse. Konid on tehtud plastikust ja nende lagunemine võib võtta kuni 15 aastat. Need saastavad nii merekeskkonda ning on ohuks inimestele, taimedele ja loomadele. Keskkonnaprobleem aina kasvab, kuid samal ajal luuakse üha uusi lahendusi, mis nii siin kui sealpool merepiiri inimeste tarbimis- ja käitumisharjumusi muuta püüavad.