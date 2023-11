AMETLIK ⟩ Lätis luurel käinud Michelini restoranigiid avalikustas lõunanaabrite parimad restoranid

Kolmele restoranile antakse Bib Gourmandi auhind

Kolm Riia restorani saavad Bib Gourmandi – Michelini restoranigiidi tunnustuse hea hinna ja kvaliteedi suhtega toidu valmistamise eest.

Milda on vähenõudliku välimusega restoran, kus on soe teenindus ja suurepärane menüü. Siin on juhtpositsioonil traditsioonilised retseptid Lätist ja naaberriigist Leedust, kuid roogadel on kerge, moodne puudutus ja uuenduslik esitlus. Pelmeenid – olgu need siis Läti pelmeenid või Leedu tsepeliinid – on hitt.

Shōyu on pisike väike pood, kus pakutakse klassikalisi raameniroogasid, mis sisaldavad omatehtud nuudleid, rikkalikku, täidlase maitsega puljongit ja mitmesuguseid koostisosi. Saadaval on ka riisikausid koos eelroogadega, mida on tore jagada. Teenindus on meeldiv ja ruumis on ahvatlev sumin.

Riia Bib Gourmandi trio lõpetab Snatch. Oma maast laeni akende ja industriaalse stiiliga on see üks pealinna stiilsemaid kohti. Autentses Itaalia köögis pakutakse suurepäraseid koduseid pastasid. Personal on särav ja rõõmsameelne ning elavale meeleolule aitavad kaasa mõnus muusika ja eritellimusel valmistatavate kokteilide nimekiri.

Põhivalikusse lisandub 22 restorani

22 restorani ühinevad eespool nimetatud restoranidega ja moodustavad kokku Läti 2024. aasta restoranide valiku.