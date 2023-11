KODUMAINE SISUSTUSPOOD ⟩ Seda praegust müügihitti aastad tagasi ei teatudki!

Aatrium on kodumaine sisustuskaubamaja, mis on siinsel turul tegutsenud juba veerandsajandit. Eesti vanima tegijana selles valdkonnas on Aatrium näinud kõige lähemalt Eesti tarbijate ostukäitumist.

«Tarbija mõtleb ostud väga põhjalikult läbi, oma mõju on ka majanduse üldisel olukorral. Oleme uurinud, kuidas käituvad 20–65-aastaste Tallinna ja Harjumaa elanikud, kes on viimastel aastatel ostnud mööblit. Selgus, et kõige sagedasem mööbli ostmisele mõtlema hakkamise aeg on paar nädalat kuni kolm kuud enne ostu. Kõige varem mõeldakse just pehme mööbli ostule, mida ostjatest üle 60 protsenti kavandab vähemalt kaks-kolm kuud ette,» kirjeldas Aatrium sisustuskaubamaja tegevjuht Liina Kivimägi.