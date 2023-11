ENNE JA NÜÜD ⟩ Korratust panipaigast saab paari lihtsa nipiga mõnus buduaar

Praktilised riidekapilahendused, mis mahutavad võimalikult palju, on olulised eriti siis, kui ruumi napib. IKEA sisekujundaja selgitab, kuidas ruumi võimalusi kõige paremini ära kasutada ning jagab väärt nõuandeid, kuidas riided hoiule panna. Seda eriti juhul, kui need peavad olema lihtsasti kättesaadavad, kui tegu on erilist kaitset nõudvate riietusesemetega või kui ruumid on väikesed. Samu nippe saab edukalt kasutada igas kodus.