Kontsad, parukas ja kõblas! Drag queen'ist aednik teeb mullas songimise glamuurseks

«Otsustasin pandeemia ajal proovida. Kõik tundsid end üsna kehvasti, olles päevad läbi toas kinni, nii et ma mõtlesin, et miks mitte näidata oma drag queen'i isiksus Instagrami kontol aiatöid tegemas. See pidi aiandusmaailma tooma natukene lõbu,» ütles Tom, vahendab Cover. Ta ei arvanud, et keegi Daisy aias rassimise vastu suurt huvi võiks tunda, kuid üsna ruttu tekkisid talle fännid. Sotisaalmeediasse ei postita Tom sisu ainult Daisy askeldamisest, vaid esineb seal ka ilma meigi ja parukata.