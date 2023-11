Põhja-Rootsis asuv linn Lulea soovib sulatada Skandinaavia elanike südamed. Linn, mille elanikud näevad talviti vaevu-vaevu päikest, on välja mõelnud lihtsa viisi, kuidas tuua oma kandi inimesed kokku.

Nimelt on linna ametnikud algatanud isevärki tervituskampaania, milles kutsuvad inimesi üksteist teretama, vahendab New York Post. Idee tuleb ajal, mil kogu planeet võitleb pandeemiajärgse üksilduse vastu. Maailma Terviseorganisatsiooni väitel on tegu süveneva terviseohuga.